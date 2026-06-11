Celebrado em 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária e homenagear aqueles que contribuem para salvar vidas por meio desse gesto solidário.

Em Bauru, o Hemovida, banco de sangue localizado no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru e responsável pelo abastecimento dos hospitais particulares da cidade, aproveita a data para reforçar a necessidade de doações regulares, fundamentais para garantir o atendimento de pacientes em situações de emergência, cirurgias, tratamentos oncológicos e diversas outras condições de saúde.

Para marcar a celebração, o Hemovida realizará uma ação especial no dia 15 de junho, oferecendo aos doadores uma recepção acolhedora e um lanche preparado especialmente em agradecimento à contribuição de cada voluntário. Já a Unimed Bauru irá distribuir camisetas alusivas à data para os 50 primeiros doadores que comparecerem na segunda-feira, dia 15, no banco de sangue.