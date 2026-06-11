Celebrado em 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária e homenagear aqueles que contribuem para salvar vidas por meio desse gesto solidário.
Em Bauru, o Hemovida, banco de sangue localizado no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru e responsável pelo abastecimento dos hospitais particulares da cidade, aproveita a data para reforçar a necessidade de doações regulares, fundamentais para garantir o atendimento de pacientes em situações de emergência, cirurgias, tratamentos oncológicos e diversas outras condições de saúde.
Para marcar a celebração, o Hemovida realizará uma ação especial no dia 15 de junho, oferecendo aos doadores uma recepção acolhedora e um lanche preparado especialmente em agradecimento à contribuição de cada voluntário. Já a Unimed Bauru irá distribuir camisetas alusivas à data para os 50 primeiros doadores que comparecerem na segunda-feira, dia 15, no banco de sangue.
Segundo a coordenadora do Hemovida, a médica Claudia Assato, a participação da comunidade é essencial para manter os estoques em níveis seguros durante todo o ano. “A doação de sangue é um ato simples, rápido e capaz de salvar muitas vidas. Todos os dias existem pacientes que dependem desse gesto para continuar seus tratamentos ou superar situações de emergência. Por isso, é fundamental que a população mantenha o hábito de doar regularmente e ajude a garantir que os estoques estejam sempre disponíveis para quem precisa”, destaca.
A campanha também busca sensibilizar novos voluntários para a causa. Como o sangue não pode ser produzido artificialmente, a única forma de manter os estoques abastecidos é por meio da doação voluntária.
O Hemovida fica no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, com entrada pela rua Gustavo Maciel, quadra 15; ou pela rua Rio Branco, 13-83. Se preferir, é possível agendar horário para fazer a doação, lingado para (14) 2106-8644, ou entrar em contato pelo Whatsapp (14) 99770- 5078, das 7h às 12h e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira; todo quarto sábado de cada mês, das 8h às 12h. Estacionamento conveniado: Guedes Park, rua Capitão João Antonio, 1-42, esquina com a rua Antonio Alves.
Quem pode doar?
Pessoas que estejam com boa saúde e idade entre 16 até 69 anos
Pesar acima de 50kg e dormir bem na noite anterior à doação (6 horas no mínimo)
Ficar pelo menos 12 horas antes da doação sem ingerir bebida alcoólica
Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)
Não apresentar nenhum sintoma de gripe, febre amarela, dengue, zika, sarampo e chikungunya, nos últimos 30 dias.