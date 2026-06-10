Lençóis Paulista - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante com porções de maconha, cocaína e crack durante uma operação conjunta realizada por forças de segurança de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), na tarde desta quarta-feira (10), em uma rua no Conjunto Habitacional Maestro Julio Ferrari.

Após diversas denúncias e monitoramento com drone, a Polícia Civil registrou movimentação típica de venda de entorpecentes nas proximidades de um comércio e flagrou o jovem buscando algo em um terreno baldio, por duas ocasiões, para entregar a usuários. Com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), ele foi abordado.

Além de R$ 80,00 em dinheiro encontrados pela GCM com o suspeito, policiais civis apreenderam 27 porções de maconha, 10 pinos com cocaína e uma pedra de crack no terreno. O jovem, que já havia sido preso por tráfico no mesmo local, em janeiro de 2025, foi autuado pelo mesmo crime e ficou à disposição da Justiça.