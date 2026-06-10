11 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
6 LOCAIS VISITADOS

Desmanche é lacrado durante operação conjunta em Botucatu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Operação foi realizada pela Delegacia Seccional de Botucatu em apoio ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb)
Operação foi realizada pela Delegacia Seccional de Botucatu em apoio ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb)

Botucatu - Um estabelecimento que atua com compra e venda de peças automotivas e desmontagem de veículos foi lacrado nesta quarta-feira (10), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), durante operação realizada pela Delegacia Seccional de Botucatu em apoio ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

No total, seis desmanches foram vistoriados pelas equipes. Além do comércio lacrado, um segundo local foi notificado por irregularidades não detalhadas. Os endereços não foram divulgados. Os demais comércios, de acordo com a Polícia Civil, estavam em situação regular.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários