Botucatu - Um estabelecimento que atua com compra e venda de peças automotivas e desmontagem de veículos foi lacrado nesta quarta-feira (10), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), durante operação realizada pela Delegacia Seccional de Botucatu em apoio ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

No total, seis desmanches foram vistoriados pelas equipes. Além do comércio lacrado, um segundo local foi notificado por irregularidades não detalhadas. Os endereços não foram divulgados. Os demais comércios, de acordo com a Polícia Civil, estavam em situação regular.