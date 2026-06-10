Agudos - Nesta quinta (11), das 9h às 17h, e sexta-feira (12), das 8h às 17h, Agudos (13 quilômetros de Bauru) receberá o evento Missão Agudos: Rumo às Estrelas, uma iniciativa voltada à educação científica que levará para mais de 400 crianças uma experiência sobre o universo. O evento será realizado em um planetário imersivo em 360°, instalado no Ginásio de Esportes, com início às 9h. A abertura solene contará com presença do astronauta Marcos Pontes, com o objetivo de incentivar ainda mais a ciência no município.

O evento é promovido pela Escola do Legislativo, da Câmara Municipal, em parceria com a Prefeitura de Agudos e a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), e é destinado aos alunos do 5.º ano da rede municipal. Essa imersão busca fomentar a alfabetização científica das crianças, por meio de apresentações visuais e explicações acessíveis, além de ser um complemento aos conteúdos escolares de Ciências e Geografia.

O Planetário Itinerante da OBA já impactou mais de 18 mil pessoas desde 2013. Ele utiliza um domo inflável de 6 metros de diâmetro, que abriga projeções em alta definição sobre a Via Láctea e as constelações. As sessões duram 40 minutos e atenderão grupos de até 30 crianças por vez, sempre acompanhadas por um professor de astronomia. A iniciativa também busca estimular, desde cedo, o futuro acadêmico e profissional dos estudantes.