A Associação Wise Madness, de Bauru, pede ajuda na campanha de arrecadação para recuperar o ‘Wise Bus’, ônibus da instituição que teve componentes furtados e vandalizados no dia 25 de maio passado. O micro-ônibus havia sido adquirido há pouco tempo quando foi invadido. Os interessados em contribuir na recuperação do veículo podem acessar a vaquinha através do link: https://benfeitoria.com/projeto/sos-wise-bus-o-caminho-para-o-futuro-nao-pode-parar-267a.

O objetivo da instituição é claro e urgente: com o valor arrecadado, serão comprados os componentes elétricos, junto da mão de obra especializada para colocar o ‘Wise Bus’ de volta nas ruas. É com ele que a Wise Madness transporta, de maneira segura e digna, os beneficiados para apresentações artísticas, passeios educativos, disputas esportivas e diversas outras ações vitais para o desenvolvimento dos jovens.

“Ônibus novinho da Wise. Entraram de madrugada, arrancaram toda a fiação, levaram bateria, estepe. Estragaram todo o ônibus. Por baixo, puxaram todos os cabos e fios. Entraram pela janela, levaram até o extintor. A gente luta tanto. Está difícil”, desabafou em vídeo o promotor e um dos fundadores da entidade, Enilson Komono, segundo noticiado pelo JCNET à época.