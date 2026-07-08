Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em um conhecido ponto de venda de entorpecentes no Jardim Ivone, em Bauru. A prisão foi realizada por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, durante uma operação em um endereço que já havia registrado outras duas prisões pelo mesmo crime nas últimas semanas.
Os policiais realizavam diligências com uma viatura descaracterizada na rua Edvaldo Rubens de Carvalho, ao lado de um ferro-velho e ao chegarem ao local, o chamado "olheiro" da biqueira não percebeu que se tratava de uma equipe policial e fez um gesto indicando onde o traficante estava comercializando os entorpecentes.
Na sequência, os investigadores flagraram um veículo prata parado no local enquanto o motorista realizava uma negociação considerada típica do tráfico com um homem que segurava uma sacola. A equipe realizou a abordagem e encontrou com o suspeito drogas e dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes.
Durante o interrogatório, o homem confessou que estava comercializando drogas no local. Ele afirmou que aquele seria seu primeiro dia na atividade, disse ser o proprietário de toda a droga apreendida e negou integrar qualquer organização criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso em flagrante pela mesma unidade em agosto de 2025 pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, mas foi colocado em liberdade após audiência de custódia. O "olheiro" conseguiu fugir ao perceber a ação policial e não foi localizado. Ainda segundo a investigação, o ponto de venda de drogas é alvo frequente de operações policiais. Em junho deste ano a polícia realizou duas prisões no mesmo local.
Segundo a polícia, usuários costumam furtar objetos em diferentes regiões da cidade, vendê-los em um ferro-velho localizado ao lado da biqueira e, com o dinheiro obtido, comprar entorpecentes no local. O suspeito permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.