Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em um conhecido ponto de venda de entorpecentes no Jardim Ivone, em Bauru. A prisão foi realizada por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, durante uma operação em um endereço que já havia registrado outras duas prisões pelo mesmo crime nas últimas semanas.

Os policiais realizavam diligências com uma viatura descaracterizada na rua Edvaldo Rubens de Carvalho, ao lado de um ferro-velho e ao chegarem ao local, o chamado "olheiro" da biqueira não percebeu que se tratava de uma equipe policial e fez um gesto indicando onde o traficante estava comercializando os entorpecentes.

Na sequência, os investigadores flagraram um veículo prata parado no local enquanto o motorista realizava uma negociação considerada típica do tráfico com um homem que segurava uma sacola. A equipe realizou a abordagem e encontrou com o suspeito drogas e dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes.