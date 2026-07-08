Uma mulher foi vítima de furto na última sexta-feira (3), por volta das 18h, na região da quadra 20 da rua Rio Branco, no Altos da Cidade, em Bauru. A vítima fez queixa ao JCNET sobre a situação de insegurança que vivenciou ao ter o celular levado por um indivíduo em uma moto, crime típico das grandes cidades.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o criminoso invadiu a calçada da rua Capitão Gomes Duarte, na contramão da via, e furtou o celular da pedestre. Imagens de câmera de segurança registraram o momento do crime. Assista!

Segundo a mulher, outra pessoa foi furtada no mesmo local, da mesma maneira, poucos dias depois. Os dois crimes ocorreram em pleno dia.