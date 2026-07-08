08 de julho de 2026
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'NA MÃO GRANDE'

Ladrão motorizado furta pedestre na calçada em Bauru; VÍDEO

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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O criminoso invadiu a calçada, na contramão da via, e furtou o celular da mulher
O criminoso invadiu a calçada, na contramão da via, e furtou o celular da mulher

Uma mulher foi vítima de furto na última sexta-feira (3), por volta das 18h, na região da quadra 20 da rua Rio Branco, no Altos da Cidade, em Bauru. A vítima fez queixa ao JCNET sobre a situação de insegurança que vivenciou ao ter o celular levado por um indivíduo em uma moto, crime típico das grandes cidades.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o criminoso invadiu a calçada da rua Capitão Gomes Duarte, na contramão da via, e furtou o celular da pedestre. Imagens de câmera de segurança registraram o momento do crime. Assista!

Segundo a mulher, outra pessoa foi furtada no mesmo local, da mesma maneira, poucos dias depois. Os dois crimes ocorreram em pleno dia.

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