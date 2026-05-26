Um ônibus novo, adquirido recentemente pela Wise Madness, associação sociocultural de Bauru, foi alvo de furto e vandalismo na madrugada desta segunda-feira (25), no terreno onde estava estacionado, na Vila Aviação B.

“Ônibus novinho da Wise. Entraram de madrugada, arrancaram toda a fiação, levaram bateria, estepe. Estragaram todo o ônibus. Por baixo, puxaram todos os cabos e fios. Entraram pela janela, levaram até o extintor. A gente luta tanto. Está difícil”, foi o desabafo em vídeo do promotor e um dos fundadores da entidade, fundada em 2006, Enilson Komono. Ainda segundo o promotor, para entrar no terreno, os criminosos quebraram parte do muro nos fundos do imóvel.

Enilson Komono acrescenta que, depois de subtrair o que foi possível na parte externa do veículo, os bandidos entraram no interior do ônibus pela janela do motorista e furtaram a fiação do painel e o extintor. Após “depenarem” o ônibus, os criminosos cortaram parte da concertina para acessar o imóvel ao lado, que está vazio, onde quebraram a janela e vandalizaram o local. O ônibus é avaliado em R$ 700 mil e é utilizado para o transporte das crianças assistidas pela entidade no contraturno escolar. A Wise Madness foi fundada em 2006 e atende jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, com o propósito de transformar vidas por meio da arte, da cultura e de ações sociais.