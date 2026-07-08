Borebi - O homem que morreu na noite do último domingo (5), juntamente com a namorada e a filha dela, após a explosão de um carro atingido na traseira por outro veículo, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, foi identificado. Eliandro Almeida Repeker, 36 anos, era de Borebi (45 quilômetros de Bauru) e o corpo dele foi sepultado no final da tarde desta quarta-feira (8), no Cemitério Municipal, sob forte comoção.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 17 da rodovia Castelo Branco (SP-280), no sentido Capital. Eliandro estava em um Renault Kwid com a namorada, identificada como Luana Carrilho da Silva, de 31 anos, e a filha dela, Ana Luiza Carrilho Teixeira, de 5 anos, quando o carro foi atingido na traseira por um Honda Civic.

Com o impacto, o Kwid pegou fogo. Os ocupantes ficaram presos nas ferragens e morreram no local. O motorista suspeito de provocar o acidente, de 29 anos, sofreu lesões leves. Ele foi autuado em flagrante após se recusar a fazer o teste do bafômetro e teve a prisão convertida em preventiva. Os corpos de Luana e da filha Ana Luiza foram sepultados também nesta quarta-feira, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.