09 de julho de 2026
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500 papelotes

Bauru: empresa recebe pacote com cocaína em nome de 'fantasma'

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Tisa Moraes/JC Imagens
A encomenda ilegal foi apresentada no plantão policial para a realização de perícia
A encomenda ilegal foi apresentada no plantão policial para a realização de perícia

Uma empresa sediada no Distrito Industrial II de Bauru recebeu, nesta quarta-feira (8), encomenda com cocaína destinada a um funcionário "fantasma". O proprietário acionou a Polícia Militar (PM), a droga foi apreendida e a Polícia Civil fará investigações visando à identificação do remetente e do destinatário.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o pacote foi entregue pelos Correios na empresa mas, ao verificar a lista dos funcionários e ocupantes do prédio, o dono do estabelecimento viu que o nome que constava na encomenda não existia.

Ele decidiu abrir a embalagem e deparou-se com 500 papelotes de cocaína, que pesaram quase meio quilo. A PM foi chamada e apresentou a encomenda ilegal no plantão policial para realização de perícia e apurações quanto à origem e destino da droga.

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