A Polícia Militar Ambiental realizou uma operação em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), neste final de semana, após denúncia de caça ilegal de animais silvestres em uma fazenda, deteve cinco suspeitos com cães farejadores e apreendeu armas de fogo e munições.
O flagrante ocorreu no sábado (6). Durante o patrulhamento rural, foram localizados cinco homens em posse de diversas armas de fogo de calibres variados, munições e cães utilizados para rastrear javalis.
Também foram flagradas documentações irregulares e a equipe verificou que o grupo não tinha autorização válida junto ao Sistema de Informação de Manejo de Fauna (Simaf/Ibama) para controle da fauna invasora.
Foram lavrados autos de infração ambiental no valor de R$ 500,00 para cada suspeito, conforme legislação vigente. No âmbito criminal, três homens foram autuados em flagrante e dois foram ouvidos e liberados.
Todas as armas e munições foram apreendidas para perícia e os cães utilizados na atividade ilegal foram avaliados e encontrados em boas condições de saúde, com documentação de vacinação em ordem.
A Polícia Militar Ambiental reforça que o manejo de fauna invasora, como o javali, só pode ser realizado mediante autorização específica do Ibama, e com documentação regular das armas junto ao Exército Brasileiro, sendo vedada a prática em locais não autorizados.