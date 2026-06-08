A Polícia Militar Ambiental realizou uma operação em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), neste final de semana, após denúncia de caça ilegal de animais silvestres em uma fazenda, deteve cinco suspeitos com cães farejadores e apreendeu armas de fogo e munições.

O flagrante ocorreu no sábado (6). Durante o patrulhamento rural, foram localizados cinco homens em posse de diversas armas de fogo de calibres variados, munições e cães utilizados para rastrear javalis.

Também foram flagradas documentações irregulares e a equipe verificou que o grupo não tinha autorização válida junto ao Sistema de Informação de Manejo de Fauna (Simaf/Ibama) para controle da fauna invasora.