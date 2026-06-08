A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realizou nesta segunda-feira (8) a Feira Ambiental no Recinto Mello Moraes, como parte das atividades da XXVI Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru (Simab). Diversos parceiros da organização promoveram atividades para todas as faixas etárias, com a participação de secretarias municipais. A Simab teve início na última terça-feira (2), e segue até sexta-feira (12), com diversas atividades.

Na Feira Ambiental, foram realizadas exposição do Jardim Botânico, Zoológico e Horto Florestal, Departamento de Água e Esgoto (DAE), Emdurb, Secretarias de Saúde e de Agricultura e Abastecimento (Sagra), Ascam, Projeto ‘Bio na Rua’ da Unesp-Bauru, FOB-USP, ITE, Seicho-No-Ie, Legião Mirim de Bauru, Lions Clube, Museu do Café, Petroecol Soluções Ambientais, APTA Regional Bauru, Instituto Thais Viotto, Projeto Crescer, Senac e Instituto Viva Batalha.

A Feira Ambiental teve ainda doação de mudas de árvores. Estiveram presentes mais de 400 alunos de escolas municipais, que puderam conhecer mais sobre diversas iniciativas voltadas à preservação ambiental. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho, data criada em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. No ano de 2000, a Semab implantou a Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru, com intenção de celebrar essa data, discutindo temas ambientais do município e do planeta.