O delegado Vinícius Martinez, réu por atirar quatro vezes na saída de uma festa do peão para conter situação de suposto desacato, em 4 de agosto de 2024, em Promissão (120 quilômetros de Bauru), e atingir no pescoço a adolescente Katrina Bormio Silva Martins, na época com 16 anos, causando a morte dela, foi demitido do cargo a bem do serviço público. A decisão, resultado de um processo administrativo disciplinar, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (8), após decreto assinado pelo governador Tarcísio de Freitas, e cita que ele praticou "procedimento irregular de natureza grave e ato definido em lei como crime hediondo". A defesa de Vinícius diz vai estudar uma medida para tentar reverter a decisão do governo do Estado.

O caso

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Katrina Bormio Silva Martins foi atingida por disparo de arma de fogo ao sair de uma festa do peão em Promissão. Ela foi conduzida ao Hospital Geral do município, mas não resistiu. Na ocasião, em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o autor do disparo, o delegado Vinícius Martinez, tentava deter suspeito de desacato a policiais militares.

Ele chegou a ser preso em flagrante pela Corregedoria da Policia Civil de Bauru, mas foi liberado em audiência de custódia com a condição de cumprir medidas cautelares. Durante o processo, 18 testemunhas foram ouvidas, além do réu.