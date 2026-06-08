O Junho Violeta, campanha dedicada à conscientização sobre o ceratocone, reforça a importância do diagnóstico precoce da doença, que afeta principalmente adolescentes e jovens. Progressiva, a condição provoca alterações na córnea (estrutura transparente localizada na parte frontal do olho) e pode levar a uma significativa perda de visão quando não identificada e tratada adequadamente.

O ceratocone ocorre quando a córnea se torna mais fina e passa a assumir um formato semelhante ao de um cone, em vez de manter sua curvatura regular. Essa deformação faz com que a luz entre de forma irregular nos olhos, causando visão distorcida, aumento do astigmatismo e da miopia, além de dificuldades para enxergar com nitidez. Entre os principais sintomas estão visão embaçada ou distorcida, aumento frequente do grau dos óculos, sensibilidade excessiva à luz, visão dupla e a percepção de imagens com sombras ou “fantasmas”.

Segundo o oftalmologista Flávio Germano, especialista na doença, muitos casos são inicialmente confundidos com simples alterações no grau dos óculos. “O paciente troca as lentes, mas continua com dificuldade para enxergar. As letras permanecem borradas, os faróis parecem estourados durante a noite e a visão nunca fica completamente nítida”, explica.