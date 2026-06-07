O Noroeste está a um ponto de sua classificação à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Para garantir isso, precisa ao menos empatar com o Sampaio Corrêa do Rio na tarde deste domingo (7), a partir das 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em jogo válido pela última rodada da primeira fase. O Norusca, do técnico Henrique Barcellos, é o 2.º colocado do grupo A14, com 12 pontos, e vem de um empate e uma derrota, ambos fora de casa. O time fluminense, comandado pelo ex-goleador Reinaldo, é o 3.º colocado, com os mesmos 12 pontos, mas um degrau abaixo devido aos critérios de desempate.

O Alvirrubro, mesmo se for derrotado, caso aconteça o tropeço de adversários, também se classifica. A matemática da classificação, em caso de revés, é a seguinte: torcer para Maricá (11 pts) e Velo (10 pts) empatarem ou para que o Nova Iguaçu (9 pts) não goleie o já classificado XV de Piracicaba (17 pts) por 8 a 0.

A segunda fase da Série D 2026 marca o início dos confrontos de mata-mata, reunindo os 64 clubes classificados (os quatro melhores de cada um dos 16 grupos). Esta etapa é disputada em jogos de ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de igualdade no placar agregado.