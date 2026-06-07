O Noroeste está a um ponto de sua classificação à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Para garantir isso, precisa ao menos empatar com o Sampaio Corrêa do Rio na tarde deste domingo (7), a partir das 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em jogo válido pela última rodada da primeira fase. O Norusca, do técnico Henrique Barcellos, é o 2.º colocado do grupo A14, com 12 pontos, e vem de um empate e uma derrota, ambos fora de casa. O time fluminense, comandado pelo ex-goleador Reinaldo, é o 3.º colocado, com os mesmos 12 pontos, mas um degrau abaixo devido aos critérios de desempate.
O Alvirrubro, mesmo se for derrotado, caso aconteça o tropeço de adversários, também se classifica. A matemática da classificação, em caso de revés, é a seguinte: torcer para Maricá (11 pts) e Velo (10 pts) empatarem ou para que o Nova Iguaçu (9 pts) não goleie o já classificado XV de Piracicaba (17 pts) por 8 a 0.
A segunda fase da Série D 2026 marca o início dos confrontos de mata-mata, reunindo os 64 clubes classificados (os quatro melhores de cada um dos 16 grupos). Esta etapa é disputada em jogos de ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de igualdade no placar agregado.
PREMIAÇÕES
A CBF investe mais de R$ 65 milhões nesta Série D do Brasileiro. Na primeira fase da disputa, 96 clubes receberam R$ 500 mil cada. Confira as premiações:
• 1ª Fase: R$ 500 mil (para todos os 96 clubes)
• 2ª Fase: R$ 100 mil (64 clubes)
• 3ª Fase (Oitavas de 16-avos): R$ 180 mil
• 4ª Fase (Oitavas de final): R$ 180 mil
• 5ª Fase (Quartas de final): R$ 180 mil
• Playoff do Acesso: R$ 180 mil
• 6ª Fase (Semifinais): R$ 180 mil
• 7ª Fase (Finais): R$ 300 mil
PROMOÇÃO
O Noroeste conta com o apoio da torcida no Alfredão para buscar a classificação à próxima fase doa Série D e faz uma nova promoção de ingressos. Como incentivo para lotar o estádio, o clube faz campanha de "todos pagam meia-entrada" nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto, com ingressos por R$ 40. Os ingressos estão disponíveis desde terça-feira (2) e podem ser adquiridos de forma online pelo site oficial de vendas, https://socionoroeste.eleventickets.com, ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico, em horário comercial.
Nos demais setores, os valores são de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada) para a Arquibancada Central, e R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) para a Cadeira Coberta.