Pederneiras - Um auxiliar geral de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da madrugada desta sexta-feira (5), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), suspeito de desferir uma facada no pescoço de um operador de 26 anos. Ele teve a traqueia atingida e foi levado à Santa Casa da cidade em estado grave.

De acordo com o registro policial, a PM foi acionada pela equipe do hospital, por volta da 1h20, após a vítima dar entrada na unidade com uma perfuração a faca no pescoço, e quadro de saúde grave. O suspeito também recebia atendimento médico no local em razão de uma lesão não especificada no peito.

Conforme o BO, o crime teria ocorrido na rua Campos Sales, na região central, em circunstâncias a serem esclarecidas. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e o homem apontado como autor da facada foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e ficou à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.