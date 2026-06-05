A seleção de Bauru no vôlei adaptado feminino do Jomi (Jogos da Melhor Idade) conseguiu avançar às fases decisivas da competição em São Manuel. O elenco 60+ é integralmente composto por jogadoras do Somos Vôlei Bauru. Já o 70+ tem oito atletas do time e quatro da Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru).
Após abertura oficial do torneio na terça-feira (2), Bauru fez sua estreia na modalidade no dia seguinte quando o 60+ superou Piratininga por 2 sets a 1 (16x17/15x13/15x12) e o 70+ bateu Mineiros do Tietê por 2 a 0 (15x02/15x00) e perdeu para Pirassununga por 2 a 1 (16x14/08x15/14x16).
Na quinta (4), Bauru foi derrotado por São Pedro por 2 a 1 no 60+ (16x14/13x15/10x15). No 70+, ganhou de Macatuba por 2 a 0 (15x05/15x04).
Quartas e semifinal
Nesta sexta (5), o 60+ bauruense aplicou 2 a 0 em Lins (15x04/15x04) e garantiu vaga nas quartas de final enquanto o 70+ impôs 2 a 0 em São Carlos (15x08/15x12), assegurando lugar na semi. Sob comando do técnico Carlos Lenta, os duelos continuam sábado e domingo (6 e 7-6).
O Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre. Detalhes: (14) 99145-0691.