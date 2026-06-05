Macatuba - Dois jovens foram esfaqueados durante briga generalizada ocorrida no início da madrugada desta sexta-feira (5) nas imediações de uma adega na região central de Macatuba (46 quilômetros de Bauru). Eles foram socorridos, mas um, de 20 anos, acabou não resistindo. O suspeito do crime já foi identificado e teve a prisão temporária solicitada à Justiça.
O fato ocorreu por volta da 0h15. Segundo o registro policial, após sair do estabelecimento, um grupo seguiu até a região do terminal rodoviário, onde uma confusão teve início por razões a serem esclarecidas.
Kauan de Lima Vertuan, 20 anos, foi esfaqueado no abdômen e chegou a ser levado ao Pronto-Socorro (PS), mas não resistiu. Outro jovem, de 24 anos, também foi ferido com golpes de faca, mas sem gravidade.
O corpo de Kauan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico e será sepultado neste sábado (6), a partir das 16h, no Cemitério Parque Recanto da Paz, em Macatuba.
Após diligências, a Polícia Civil identificou o suspeito, de 18 anos, e representou pela prisão temporária dele. Até a publicação desta reportagem, o pedido era analisado pela Justiça. Segundo a polícia, dias antes, ele havia publicado vídeo em uma rede social ameaçando e ofendendo a vítima. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal e segue sob investigação.