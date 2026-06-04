Bauru perdeu nesta semana uma de suas figuras ligadas ao trabalho social e à promoção da cidadania. Faleceu aos 79 anos, na última terça-feira (2), Selma Campos Passanezi, cuja trajetória foi marcada pelo envolvimento com causas comunitárias, pela atuação no serviço público e pela dedicação a entidades assistenciais da cidade. O velório acontece no Centro Velatório Terra Branca, Sala Nobre 1, em Bauru. Seu corpo fo sepultado no Cemitério Jardim dp Ypê.

Ao longo de décadas, Selma construiu uma história de compromisso com a população bauruense. Em entrevista concedida em 2017 ao Jornal da Cidade, ela destacou seus 38 anos de participação no Lions Clube, entidade pela qual desenvolveu inúmeras ações voltadas ao bem-estar social. Sua vida profissional também esteve diretamente ligada ao atendimento da comunidade. Ela ingressou na Prefeitura de Bauru em 1984, atuando inicialmente no Núcleo de Saúde do Ipiranga, passando depois pela coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente, colaborando com a Faculdade de Odontologia de Bauru em projetos de odontologia social.

Reconhecida por amigos e familiares como uma pessoa dedicada ao próximo, Selma deixou sua marca em diferentes áreas de atuação, sempre ligada ao cuidado com as pessoas e ao fortalecimento das iniciativas comunitárias. A despedida de Selma Campos Passanezi mobiliza familiares, amigos e integrantes de diversas instituições da cidade, que recordam sua contribuição para o desenvolvimento de ações sociais e para o atendimento à população mais vulnerável. Seu legado permanece na memória daqueles que conviveram com sua generosidade, espírito de serviço e dedicação às causas comunitárias de Bauru.