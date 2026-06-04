Um homem que estava foragido do sistema prisional desde julho de 2021 foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (4), na região central de Bauru. De acordo com informações do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I), uma equipe da 1ª Companhia realizava patrulhamento preventivo com foco no combate a furtos e roubos quando avistou um indivíduo em atitude suspeita na Rua Célio Daiben.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu a pé por alguns quarteirões, mas acabou alcançado e abordado pelos policiais. Durante a abordagem, ele teria fornecido informações falsas sobre sua identidade, o que levou a equipe a utilizar ferramentas de inteligência para confirmar seus dados pessoais.

Após consulta realizada por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, expedido em 2021 por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.