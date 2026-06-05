Para quem gosta de frio, Bauru e região terão temperaturas mínimas entre 13 e 11 graus ao menos até terça-feira (9), com ar mais seco e sem chuva, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Existe, porém, aréas de chuva se aproximando do Sul do Brasil que podem chegar ao Estado de São Paulo na quarta (10) e na quinta-feira (11). Esta previsão deve ser confirmada pelo instituto nos próximos dias.

Segundo o órgão, um sistema de alta pressão com massa de ar frio e seco mantém o tempo estável no Estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens em todo o interior paulista nesta sexta-feira (5). Apenas a faixa litorânea permanece com variação de nebulosidade e com previsão de chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Neste sábado (6) e domingo (7), a condição do tempo em território paulista segue sem mudanças significativas. A presença da massa de ar frio e seco permanece atuando, mantendo o predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva em todas as regiões. As temperaturas continuarão amenas, com sensação de frio entre a noite e o início da manhã, e em gradativa elevação durante a tarde.