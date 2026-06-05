05 de junho de 2026
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VEJA PREVISÃO

Bauru terá dias com frio e chuva se aproxima pelo Sul do Brasil

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Radar do IPMet mostrando áreas de chuva próximas ao Sul do Brasil
Radar do IPMet mostrando áreas de chuva próximas ao Sul do Brasil

Para quem gosta de frio, Bauru e região terão temperaturas mínimas entre 13 e 11 graus ao menos até terça-feira (9), com ar mais seco e sem chuva, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Existe, porém, aréas de chuva se aproximando do Sul do Brasil que podem chegar ao Estado de São Paulo na quarta (10) e na quinta-feira (11). Esta previsão deve ser confirmada pelo instituto nos próximos dias.

Segundo o órgão, um sistema de alta pressão com massa de ar frio e seco mantém o tempo estável no Estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens em todo o interior paulista nesta sexta-feira (5). Apenas a faixa litorânea permanece com variação de nebulosidade e com previsão de chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.

Neste sábado (6) e domingo (7), a condição do tempo em território paulista segue sem mudanças significativas. A presença da massa de ar frio e seco permanece atuando, mantendo o predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva em todas as regiões. As temperaturas continuarão amenas, com sensação de frio entre a noite e o início da manhã, e em gradativa elevação durante a tarde.

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