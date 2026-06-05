Uma briga generalizada ocorrida no final da noite desta quinta-feira (4), na Vila Zillo, em Bauru, terminou com três homens feridos por disparos de arma de fogo e golpes de faca. Um deles foi internado em estado grave, intubado, e corre risco de morte. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências com o objetivo de esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar os autores do crime.

Conforme o registro policial, uma discussão iniciada nas imediações de um ponto de venda de drogas no bairro, por volta das 23h20, evoluiu para uma briga generalizada. Na confusão, um jovem de 20 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na região da boca, além de facadas no pescoço e nas nádegas.

Outro jovem da mesma idade recebeu um golpe de faca na região do tórax e um terceiro homem, de 31 anos, foi atingido com duas facadas nas costas. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).