05 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NA VILA ZILLO

Briga generalizada em Bauru tem 3 feridos por tiros e facadas

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
A ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, é investigada pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru
A ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, é investigada pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru

Uma briga generalizada ocorrida no final da noite desta quinta-feira (4), na Vila Zillo, em Bauru, terminou com três homens feridos por disparos de arma de fogo e golpes de faca. Um deles foi internado em estado grave, intubado, e corre risco de morte. O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências com o objetivo de esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar os autores do crime.

Conforme o registro policial, uma discussão iniciada nas imediações de um ponto de venda de drogas no bairro, por volta das 23h20, evoluiu para uma briga generalizada. Na confusão, um jovem de 20 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na região da boca, além de facadas no pescoço e nas nádegas.

Outro jovem da mesma idade recebeu um golpe de faca na região do tórax e um terceiro homem, de 31 anos, foi atingido com duas facadas nas costas. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os três feridos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permaneceram internados, o primeiro deles com quadro mais grave. A ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, é investigada pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários