A Bracell e o Instituto Rede Mulher Empreendedora estão com inscrições abertas para a terceira edição do Dona Della, iniciativa do Bracell Social voltada ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres. O projeto irá selecionar até 150 empreendedoras para uma jornada gratuita de capacitação, mentorias e desenvolvimento de negócios, com possibilidade de aporte financeiro ao final do programa.

As inscrições seguem até este dia 7 de junho (domingo) e podem ser feitas online por empreendedoras dos municípios de Agudos, Avaí, Bauru, Borebi, Presidente Alves, Macatuba, Lençóis Paulista e Piratininga. A formação terá início em julho. A iniciativa conta com o apoio das Prefeituras Municipais no suporte as mulheres empreendedoras para realizarem as inscrições. A trilha de aprendizagem foi desenhada para mulheres que já empreendem ou desejam estruturar melhor seus negócios, com conteúdos voltados a gestão, inovação, uso da inteligência artificial (IA), finanças, vendas, planejamento, marketing digital, comunicação assertiva e fortalecimento de rede. O programa será executado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) e terá apoio das prefeituras dos municípios contemplados. As participantes terão a oportunidade, também, de participar de ações de aceleração do negócio junto ao Sebrae.

Com formato híbrido e carga horária total de 32 horas, o Dona Della 2026 contará com encontros online e presenciais, priorizando a troca de experiências, o aprendizado prático e o fortalecimento da rede de mulheres empreendedoras nos territórios onde a Bracell atua. Além da capacitação, o projeto prevê mentorias individuais e um Pitch Day. Ao final da jornada, sete empreendedoras serão selecionadas para receber capital semente no valor de R$ 7 mil (cada) destinado ao fortalecimento e crescimento de seus negócios.