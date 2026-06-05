A Bracell e o Instituto Rede Mulher Empreendedora estão com inscrições abertas para a terceira edição do Dona Della, iniciativa do Bracell Social voltada ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres. O projeto irá selecionar até 150 empreendedoras para uma jornada gratuita de capacitação, mentorias e desenvolvimento de negócios, com possibilidade de aporte financeiro ao final do programa.
As inscrições seguem até este dia 7 de junho (domingo) e podem ser feitas online por empreendedoras dos municípios de Agudos, Avaí, Bauru, Borebi, Presidente Alves, Macatuba, Lençóis Paulista e Piratininga. A formação terá início em julho. A iniciativa conta com o apoio das Prefeituras Municipais no suporte as mulheres empreendedoras para realizarem as inscrições. A trilha de aprendizagem foi desenhada para mulheres que já empreendem ou desejam estruturar melhor seus negócios, com conteúdos voltados a gestão, inovação, uso da inteligência artificial (IA), finanças, vendas, planejamento, marketing digital, comunicação assertiva e fortalecimento de rede. O programa será executado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME) e terá apoio das prefeituras dos municípios contemplados. As participantes terão a oportunidade, também, de participar de ações de aceleração do negócio junto ao Sebrae.
Com formato híbrido e carga horária total de 32 horas, o Dona Della 2026 contará com encontros online e presenciais, priorizando a troca de experiências, o aprendizado prático e o fortalecimento da rede de mulheres empreendedoras nos territórios onde a Bracell atua. Além da capacitação, o projeto prevê mentorias individuais e um Pitch Day. Ao final da jornada, sete empreendedoras serão selecionadas para receber capital semente no valor de R$ 7 mil (cada) destinado ao fortalecimento e crescimento de seus negócios.
Francine Toledo Mendonça, coordenadora de Responsabilidade Social da Bracell em São Paulo, destaca que o projeto proporciona não apenas uma trilha formativa para mulheres empreendedoras, mas também uma rede de apoio fundamental para o crescimento de seus negócios. “O Dona Della busca ampliar horizontes, despertar potencialidades e criar oportunidades concretas para que essas mulheres avancem com mais confiança e autonomia no universo do empreendedorismo. Mais do que impulsionar negócios, estamos fortalecendo histórias, trajetórias e novos começos. Nosso compromisso é que cada mulher se reconheça como protagonista da sua própria jornada”, afirma. “Através do Dona Della, não entregamos apenas conteúdo técnico, mas sim a confiança necessária para que cada empreendedora se torne protagonista de sua própria história e motor de desenvolvimento regional”, comenta Ana Fontes, fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora.
O Dona Della integra a estratégia social da Bracell e está alinhado ao pilar Empoderando Vidas, do Bracell 2030, iniciativa voltada à geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento do protagonismo feminino. De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da companhia, em 2025 a Bracell superou antecipadamente a meta de incentivo ao empreendedorismo feminino nas comunidades onde atua em todas as suas unidades, alcançando 73% dos projetos sociais de negócios de impacto liderados por mulheres - acima da meta de 60% prevista para 2030.
Os projetos apoiados incluem pequenos negócios, cooperativas e empreendimentos locais que recebem capacitação técnica, acesso a redes de apoio e incentivo à formalização. Em 2025, a Bracell investiu R$ 9,9 milhões em iniciativas sociais que impactaram mais de 159 mil pessoas em todo o Brasil.
História que traduz impacto
A trajetória de Selma Arantes mostra o impacto do programa na prática. Moradora de Agudos (SP), professora aposentada e participante da segunda edição do Dona Della, ela encontrou no artesanato uma oportunidade de recomeço ao começar a produzir bonecas de pano inspiradas no trabalho da mãe.
Após participar do Dona Della, Selma aprimorou conhecimentos em gestão, planejamento e posicionamento de marca, formalizou-se como microempreendedora individual e estruturou o negócio. O resultado foi um crescimento financeiro de aproximadamente 80% em 2025. “Aprendi a enxergar valor no meu trabalho e a me posicionar como profissional. Nunca é tarde para aprender e recomeçar”, destaca.
Serviço
Inscrições: de 26 de maio a 7 de junho de 2026
Acesse: www.bracell.com/noticias
Público-alvo: mulheres empreendedoras (não formalizadas ou MEI)
Municípios contemplados: Agudos, Avaí, Bauru, Borebi, Presidente Alves, Macatuba, Lençóis Paulista e Piratininga