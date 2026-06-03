A cidade de Bauru recebeu com tristeza, nesta terça-feira (3), a notícia do falecimento de Douglas José Caracho, 72 anos, profissional amplamente conhecido no segmento da beleza e estética do município. Proprietário do salão Douglas Cabelo & Estética, ele construiu ao longo de anos de atuação uma trajetória marcada pelo profissionalismo, dedicação aos clientes e forte presença no mercado local.
De acordo com comunicado divulgado pela família, o velório terá início às 20h desta terça-feira (3), no Memorial Bauru. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (4), às 15h, no Cemitério Municipal de Arealva.
Douglas era cabeleireiro e barbeiro, atendendo públicos masculino e feminino, oferecendo serviços como cortes, coloração, hidratação capilar e procedimentos estéticos. Por meio de seu trabalho, conquistou a confiança e a fidelidade de inúmeros clientes, muitos deles companheiros de longa data, que agora prestam homenagens e manifestam pesar nas redes sociais.
Em nota, amigos e integrantes de um grupo do qual Douglas fazia parte lamentaram profundamente sua partida: “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de nosso amigo de grupo Douglas José Caracho ocorrido hoje. Neste momento de dor e despedida, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Douglas. Que Deus acolha sua alma em paz e conceda serenidade aos corações enlutados”, destaca a mensagem.
Reconhecido pelo atendimento próximo e pela relação de amizade construída com sua clientela, Douglas deixa um legado de trabalho e dedicação. Diversas manifestações de carinho publicadas nas redes sociais evidenciam o respeito e a admiração conquistados ao longo de sua carreira.
A trajetória de Douglas também foi marcada pelo compromisso com causas sociais. Em 2017, ele participou ativamente de uma campanha beneficente em apoio à Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC), ajudando na arrecadação de recursos destinados à compra de macas e cadeiras especiais para pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia. A iniciativa buscava proporcionar mais conforto a adultos e crianças da região atendidos pela instituição, demonstrando a sensibilidade e o espírito solidário que também faziam parte da personalidade do profissional.
A morte de Douglas Caracho gera comoção entre familiares, amigos, clientes e colegas de profissão, que se despedem de uma figura querida e respeitada da comunidade bauruense. Aos familiares e amigos, ficam os sentimentos de solidariedade e condolências neste momento de luto e saudade.