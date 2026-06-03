A cidade de Bauru recebeu com tristeza, nesta terça-feira (3), a notícia do falecimento de Douglas José Caracho, 72 anos, profissional amplamente conhecido no segmento da beleza e estética do município. Proprietário do salão Douglas Cabelo & Estética, ele construiu ao longo de anos de atuação uma trajetória marcada pelo profissionalismo, dedicação aos clientes e forte presença no mercado local.

De acordo com comunicado divulgado pela família, o velório terá início às 20h desta terça-feira (3), no Memorial Bauru. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (4), às 15h, no Cemitério Municipal de Arealva.

Douglas era cabeleireiro e barbeiro, atendendo públicos masculino e feminino, oferecendo serviços como cortes, coloração, hidratação capilar e procedimentos estéticos. Por meio de seu trabalho, conquistou a confiança e a fidelidade de inúmeros clientes, muitos deles companheiros de longa data, que agora prestam homenagens e manifestam pesar nas redes sociais.