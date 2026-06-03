Nesta quarta-feira (3), em razão de investigações realizadas por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru com o objetivo de coibir crimes de receptação relacionados ao tráfico de drogas, um casal foi preso em flagrante suspeito de abastecer uma biqueira no bairro Pousada da Esperança I. Na ação, foram apreendidos 835 pinos com cocaína e aproximadamente R$ 1.500,00 em dinheiro.

Durante o trabalho de apuração, o SIG identificou ponto de venda de entorpecentes na rua José Gonçalves Soriano e um casal suspeito de abastecer o local e de recolher materiais furtados entregues pelos usuários como moeda de troca.

Segundo a Polícia Civil, as investigações revelaram que o homem de 23 anos e uma mulher de 25 anos usavam uma casa na rua Miguel Débia, no mesmo bairro, para receber e armazenar as drogas que seriam vendidas na biqueira.