05 de junho de 2026
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32 CORREDORES

Atletas de Bauru vão correr os 42k e 21k na Maratona do Rio

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Parte dos atletas de Bauru que vão enfrentar os 42k da Maratona do Rio
Parte dos atletas de Bauru que vão enfrentar os 42k da Maratona do Rio

Trinta e dois corredores de Bauru se prepararam ao longo dos últimos meses para correr os 42 quilômetros e 195 metros da maratona e os 21 quilômetros e 97 metros da meia maratona do Rio de Janeiro, neste domingo (7). A prova está em sua 24ª edição e é considerada não só um dos maiores eventos de corrida de rua do País, mas também um dos mais bonitos do Brasil. As largadas e chegadas ficam concentradas no Aterro do Flamengo e na Marina da Glória, com trajetos que passam à beira-mar com vista para cenários como Leblon, Copacabana e o Monumento aos Pracinhas.

A distância mais nobre do atletismo, os 42k da Maratona do Rio, serão enfrentados passo a passo pelos atletas de Bauru: Fernando Silva e Tatiana Poles da assessoria Iron Coach; Brenno Santos da BS Run; Reginaldo Marcelino, Luiz Carlos Cerigatto Junior e Valeria Magalhães Cerigatto da Steve Assessoria Esportiva; Carol Moura, Claudio Gali, Izaias Gregório, Carolina Moura e Vinicius Melchiades da assessoria Vinícius Orefice; Ghiedree Ramos, Alexandre Coelho e Carlos Eduardo Lanças da ASG Running.

Também estarão no evento, na disputa da meia-maratona, Lucas Moreno da assessoria Superatis; Paulo Henrique e Rafael Borges da BS Run; Letícia Silvestrini, Júlia Benedete, Samira Pereira, Amanda Octaviani, Everton Octaviani, Julia Sanches, Lethicia Silvestrini e Letícia Miguel da assessoria Vinícius Orefice; Gerhard Valkinir Cabreira da Steve Assessoria Esportiva; Júlia Lins de Albuquerque Aguiar, Thaisa Lins de Albuquerque, Sofia Vono Coube, Heloisa Coube e Daniela Rezende da Iron Coach. Os nomes dos corredores de Bauru foram enviados ao JCNET pelos próprios atletas, por treinadores e pelos coordenadores de assessorias de corrida.

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