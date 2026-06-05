A pressa e a falta de habilidade aparente ao volante fizeram o condutor de um carro derrubar uma moto parada na noite do feriado desta terça-feira (3), na quadra 12 da rua Azarias Leite, no Centro de Bauru. A “barbeiragem” foi registrada por câmera de segurança situada naquele quarteirão.

O que chamou a atenção da proprietária, que se deparou com a sua motocicleta caída, é que o vídeo mostra ampla área para que o motorista do carro pudesse fazer a manobra sem derrubar o veículo. Ela lamentou ainda que o condutor deixou o local sem se identificar ou procurá-la, para não pagar pelo prejuízo.

Conforme o JCNET noticiou recentemente, uma outra moto foi destruída, com perda total, na noite desta segunda-feira (1), após ser atingida violentamente pelo motorista de um Fiat Siena de cor escura, que colidiu contra a motocicleta estacionada em via pública no Jardim Europa.