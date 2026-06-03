Uma moto foi destruída, com perda total, na noite desta segunda-feira (1), após ser atingida violentamente pelo motorista de um Fiat Siena de cor escura, que colidiu contra a motocicleta estacionada em via pública no Jardim Europa. Um vídeo circula nas redes sociais e mostra o carro em alta velocidade, sem nenhuma reação do condutor para desviar antes do impacto.

Segundo pessoas ligadas ao proprietário da moto, o fato ocorreu por volta das 23h na rua Aviador Marques de Penedo, via paralela à avenida Nossa Senhora de Fátima. O motorista fugiu após a colisão. O caso será apurado pela Polícia Civil.