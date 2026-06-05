A Prefeitura de Bauru contratará 4 mil câmeras de videomonitoramento e um sistema de alarme para prédios públicos municipais. O edital de licitação foi publicado em edição especial do Diário Oficial do Município na quarta-feira (3). A empresa vencedora também será responsável pelo serviço de vigilância motorizada, que percorrerá os prédios públicos indicados pela Prefeitura. A abertura das propostas está marcada para o dia 23 de junho, às 9h.

A prefeita Suéllen Rosim (PSD), tenta desde 2024, fazer a licitação das câmeras e sistema de alarmes, e que faz parte de uma promessa de campanha de reforço da segurança nos prédios públicos. O custo do videomonitoramento dos prédios municipais, incluindo manutenção, é estimado pela própria prefeita em R$ 1,5 milhão por mês.

Entre os locais que serão beneficiados estão todas as escolas municipais, unidades de saúde, prédios administrativos, Jardim Botânico, Zoológico, Parque Vitória Régia, Rodoviária e o Calçadão da Rua Batista de Carvalho, totalizando 215 pontos monitorados. “Os equipamentos serão integrados a uma Central de Monitoramento, que manterá contato com a Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos de segurança pública”, informou a Prefeitura por meio de nota.