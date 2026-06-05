Um caminhão bateu contra a defensa metálica e tombou no canteiro central da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na manhã desta sexta-feira (5), em Bauru. A colisão aconteceu no quilômetro 225, nas proximidades do bairro Vale do Igapó, na pista sentido Jaú. No veículo, havia a motorista e um passageiro, mas ambos não se feriram. Os danos foram apenas materiais, além do prejuízo da carga de laticínios e frios, que ficou espalhada na grama do canteiro.

De acordo com o registro feito pelo Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, a motorista do Renault Master relatou que teria iniciado uma ultrapassagem a uma carreta quando levou uma fechada e perdeu o controle da direção, vindo a se chocar contra a defensa metálica. A via ficou parcialmente interditada para o destombamento do veículo feito pela Concessionáreia Eixo, com apoio da Polícia Militar Rodoviária.