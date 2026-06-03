Uma mulher de 62 anos procurou a Polícia Civil de Bauru para registrar um roubo sofrido por ela no Jardim América, onde dois homens fizeram menção de estarem armados e foram extremamente agressivos, segundo a vítima, arremessando-a de cabeça ao chão. Ela também lesionou os dedos e o joelho. Tudo isso para subtrair os pertences que estavam dentro de sua bolsa. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (1), mas, supostamente devido ao medo, à desorientação e também ao trauma vivenciado, a mulher só procurou o Plantão Policial no dia seguinte.

Segundo consta do boletim de ocorrência, ela estava na quadra 5 da rua Oliciar de Oliveira Guimarães quando foi abordada com violência por volta de 19h40. Depois de a dupla fugir, com a ajuda de um pedestre, ela encontrou apenas a bolsa e o simulacro de arma de fogo, ambos descartados pelos ladrões. O caso será investigado.