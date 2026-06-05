Representando o Sincomércio Bauru no 41º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais (CNSE), realizado em Blumenau (SC), o presidente Walace Garroux Sampaio reforçou a necessidade de medidas que garantam maior competitividade e sustentabilidade às micro, pequenas e médias empresas brasileiras. O evento reuniu mais de 800 lideranças empresariais de 19 estados e do Distrito Federal e resultou na apresentação de um manifesto que alerta para os impactos de recentes medidas federais sobre os setores de comércio, serviços e turismo.
Promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o congresso foi palco de debates sobre temas considerados estratégicos para o futuro do setor produtivo nacional. Durante o encontro, foi lançado o “Manifesto em Defesa das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras”, documento que expressa preocupação com iniciativas que, na avaliação das lideranças empresariais, podem aumentar custos, reduzir a competitividade e dificultar a sobrevivência dos pequenos negócios.
Segundo Walace Sampaio, a participação do Sincomércio Bauru no evento reforça o compromisso da entidade com a defesa dos interesses dos empresários da região, especialmente dos pequenos e médios empreendedores, responsáveis por grande parte da geração de empregos e da movimentação econômica local.
Entre os principais temas debatidos durante o congresso estiveram:
- A proposta de redução da jornada de trabalho no modelo 6x1 sem prazo adequado de adaptação para as empresas;
- A aplicação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que cria novas exigências e custos para os empregadores;
- A defasagem dos limites de faturamento do Simples Nacional, considerada um entrave ao crescimento dos pequenos negócios;
- A concorrência enfrentada pelo comércio brasileiro diante do avanço das plataformas internacionais de comércio eletrônico;
- Os impactos das apostas online na economia real, especialmente no consumo das famílias e no comércio tradicional.
Para as lideranças presentes, esses temas exigem amplo debate e a construção de soluções que conciliem a proteção dos trabalhadores, o desenvolvimento econômico e a manutenção da capacidade de investimento das empresas.
O manifesto apresentado durante o congresso destaca que as micro e pequenas empresas representam a maior parte dos empreendimentos brasileiros e desempenham papel fundamental na geração de empregos, renda e oportunidades. Por isso, as entidades defendem que mudanças legislativas e regulatórias sejam implementadas com planejamento e diálogo, evitando impactos negativos sobre o ambiente de negócios.
Ao final do encontro, o Sincomércio Bauru reafirmou que continuará acompanhando as discussões nacionais e apoiando iniciativas voltadas à construção de um cenário mais equilibrado, sustentável e competitivo para o comércio, os serviços e o turismo. A íntegra do “Manifesto em Defesa das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras” está disponível para consulta no portal do Sincomércio Bauru.