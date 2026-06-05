Representando o Sincomércio Bauru no 41º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais (CNSE), realizado em Blumenau (SC), o presidente Walace Garroux Sampaio reforçou a necessidade de medidas que garantam maior competitividade e sustentabilidade às micro, pequenas e médias empresas brasileiras. O evento reuniu mais de 800 lideranças empresariais de 19 estados e do Distrito Federal e resultou na apresentação de um manifesto que alerta para os impactos de recentes medidas federais sobre os setores de comércio, serviços e turismo.

Promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o congresso foi palco de debates sobre temas considerados estratégicos para o futuro do setor produtivo nacional. Durante o encontro, foi lançado o “Manifesto em Defesa das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras”, documento que expressa preocupação com iniciativas que, na avaliação das lideranças empresariais, podem aumentar custos, reduzir a competitividade e dificultar a sobrevivência dos pequenos negócios.

Segundo Walace Sampaio, a participação do Sincomércio Bauru no evento reforça o compromisso da entidade com a defesa dos interesses dos empresários da região, especialmente dos pequenos e médios empreendedores, responsáveis por grande parte da geração de empregos e da movimentação econômica local.