Um homem de 30 anos sofreu lesões graves no joelho, provocadas por algum objeto perfurocortante, supostamente após uma briga na noite desta terça-feira (2), próxima a uma adega na Vila São Paulo, em Bauru. A vítima teve ferimentos no osso e nos tendões, mas alegou que, devido ao consumo de bebida alcoólica, não saberia informar quem o feriu e o motivo.

Segundo o registro policial, qualificado como lesão corporal, ele foi socorrido por populares na rua Gaudêncio Piola encaminhado ao Pronto-Socorro Central. O desentendimento ocorrido no local será investigado pela Polícia Civil.