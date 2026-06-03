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SOB INVESTIGAÇÃO

Homem tem fratura exposta no joelho após briga em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Arquivo JCNET
Ele consumiu bebida alcoólica e alega não saber o que aconteceu
Ele consumiu bebida alcoólica e alega não saber o que aconteceu

Um homem de 30 anos sofreu lesões graves no joelho, provocadas por algum objeto perfurocortante, supostamente após uma briga na noite desta terça-feira (2), próxima a uma adega na Vila São Paulo, em Bauru. A vítima teve ferimentos no osso e nos tendões, mas alegou que, devido ao consumo de bebida alcoólica, não saberia informar quem o feriu e o motivo.

Segundo o registro policial, qualificado como lesão corporal, ele foi socorrido por populares na rua Gaudêncio Piola encaminhado ao Pronto-Socorro Central. O desentendimento ocorrido no local será investigado pela Polícia Civil.

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