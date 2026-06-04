Bauru recebe neste sábado (6), a partir das 9h, no Alameda Hall, a 4ª edição do Muscle Contest Bauru, um dos principais eventos de fisiculturismo e fitness da região. A competição deve reunir atletas, entusiastas da modalidade e visitantes de diversas cidades, consolidando o crescimento do esporte no interior paulista. Além das disputas e apresentações dos competidores, o evento terá caráter solidário. Os ingressos custam R$ 70,00 mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a entidades assistenciais de Bauru, ampliando o alcance social da iniciativa.

O Muscle Contest tem se destacado por incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e dar visibilidade a atletas que buscam espaço no cenário regional e nacional do fisiculturismo. A cada edição, o evento registra aumento de público e de participantes, refletindo a expansão da modalidade no país. O Muscle Contest será agraciado com uma honraria chamada Voto de Aplauso, da Câmara Municipal de Bauru, proposto pelo vereador Arnaldinho Ribeiro e aprovado pela Casa de Leis.

A organização convida a população para acompanhar as competições e participar da ação beneficente. A programação terá início às 9h da manhã, no Alameda Hall, reunindo atletas, famílias e admiradores do esporte em um dia dedicado ao fisiculturismo e à solidariedade.