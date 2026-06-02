O Somos Vôlei Bauru defenderá o nome da “Cidade Sem Limites” durante o Jomi (Jogos da Melhor Idade) de São Manuel. O evento terá abertura oficial na tarde desta terça-feira (2), às 15h, no Ginásio do Poliesportivo, que foi revitalizado durante o mês de maio.

No vôlei feminino, a partir de quarta (3), Bauru competirá com a formação 60+ (integralmente composta pelo Somos Vôlei) contra São Pedro e Piratininga.

No 70+ haverá uma mescla de oito jogadoras do Somos Vôlei e quatro da Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) para enfrentar Macatuba, Pirassununga e Mineiros do Tietê. Dois times se classificam por grupo. O técnico é Carlos Lenta, do Somos Vôlei.

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