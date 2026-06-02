O Somos Vôlei Bauru defenderá o nome da “Cidade Sem Limites” durante o Jomi (Jogos da Melhor Idade) de São Manuel. O evento terá abertura oficial na tarde desta terça-feira (2), às 15h, no Ginásio do Poliesportivo, que foi revitalizado durante o mês de maio.
No vôlei feminino, a partir de quarta (3), Bauru competirá com a formação 60+ (integralmente composta pelo Somos Vôlei) contra São Pedro e Piratininga.
No 70+ haverá uma mescla de oito jogadoras do Somos Vôlei e quatro da Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) para enfrentar Macatuba, Pirassununga e Mineiros do Tietê. Dois times se classificam por grupo. O técnico é Carlos Lenta, do Somos Vôlei.
Abrangente
Em sua 28ª edição, o Jomi movimenta diferentes regiões do Estado de São Paulo. Em São Manuel, que já foi sede regional em 2025, vai até domingo (7). Ao todo, são 15 modalidades individuais e coletivas, além de apresentações artísticas.
Para manter suas atividades, que incluem escolinha gratuita, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria de Esportes e Lazer). Idealização: Associação Garra de Tigre. Detalhes: (14) 99145-0691.