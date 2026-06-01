Lençóis Paulista - A Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prendeu preventivamente, no final da tarde desta segunda-feira (1), um homem de 60 anos suspeito de estuprar uma sobrinha-neta, de 10 anos. Após passar por exame de corpo de delito, ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Os abusos foram descobertos no final de março, quando a vítima foi levada pela avó paterna até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local em razão de crises convulsivas, que teriam se intensificado nos últimos dois meses. A menina foi transferida para o Hospital Estadual (HE) de Bauru, onde ficou internada durante duas semanas.
Durante o período de hospitalização, a criança revelou para profissionais da saúde que o tio da sua mãe havia abusado sexualmente dela e que, em uma das ocasiões, a levou até o quarto dele, trancou a porta, pediu para que tirasse as roupas e passou a acariciá-la. A menina também teria contado sobre os abusos para a madrasta.
O homem morava na mesma casa onde a vítima vive com a mãe e uma irmã. Quando a avó soube dos fatos, procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência (BO) e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. A criança passou por escuta especializada e exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Bauru.
Os exames constataram a ocorrência de conjunção carnal não recente e, diante das provas reunidas e dos relatos de testemunhas, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, que contou com aval do Ministério Público (MP) e da Justiça. O mandado, expedido nesta segunda, foi cumprido por policiais civis e o homem segue preso.