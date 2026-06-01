Dois acidentes envolvendo motocicletas distintas, mas o mesmo carro, um Nissan Kait branco, foram registrados na noite deste domingo (31), no Núcleo Mary Dota, em Bauru. Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor do carro e um dos motociclistas se envolveram em uma colisão na avenida Marcos de Paula Raphael. Depois, o motorista do Boreal deixou o local e, minutos mais tarde, colidiu com outro motociclista, desta vez na avenida José Silvestri.

O motorista abandonou o carro no meio da rua, relataram testemunhas. O caso será investigado pela Polícia Civil. O boletim de ocorrência não foi divulgado no Plantão Policial, e o JCNET acompanha o caso. Não há informações, até o momento, sobre feridos.