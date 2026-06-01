Os primeiros parquímetros adquiridos pela Emdurb começaram a ser instalados nas ruas de Bauru, nesta segunda-feira (1). O quarteirão 2 da rua Gerson França, no cruzamento com o Calçadão da rua Batista de Carvalho, no Centro, recebeu o equipamento (um totem amarelo) que aceita moedas e cartões, além de oferecer um dispositivo recarregável, semelhante a um cartão, voltado principalmente a usuários com dificuldade no uso de tecnologia digital. O funcionamento inicia em 15 dias.

Ao todo, serão instalados 68 parquímetros em diversos pontos da cidade que possuem Área Azul, passando a funcionar como alternativa de pagamento ao aplicativo oficial e ao sistema de QR Code presente nas placas. A instalação, segundo a Emdurb, faz parte de uma ampla modernização do sistema de estacionamento rotativo, com ampliação de vagas e o início da fiscalização embarcada por meio de veículos equipados com tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). A reformulação também altera regras tradicionais, amplia as formas de pagamento e estabelece novos critérios para o uso de vagas especiais destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

Ainda de acordo com a empresa municipal, as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência continuam garantidas, com o benefício de gratuidade nas duas primeiras horas de uso, conforme a legislação municipal. No entanto, para ter acesso ao direito, o usuário deverá estar devidamente cadastrado no sistema da Emdurb e utilizar o aplicativo municipal. Com a fiscalização automatizada, a comprovação passa a ser feita digitalmente, por meio do cadastro da pessoa vinculado à placa do veículo. Ou seja, para a utilização de mais de um veículo por CPF do idoso ou da pessoa com deficiência, será necessário realizar a troca de placa no aplicativo.