31 de maio de 2026
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PRESA NAS FERRAGENS

Colisão com mureta na rodovia Bauru-Marília deixa mulher ferida

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, juntamente com equipes da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar (PM) e PM Rodoviária
Viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, juntamente com equipes da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar (PM) e PM Rodoviária

Uma mulher ficou ferida, no início da noite deste domingo (31), por volta das 18h30, em uma colisão registrada no quilômetro 350 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na altura do Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Inicialmente, a Artesp divulgou que os ferimentos eram graves, mas, posteriormente, alterou para lesões moderadas.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a vítima conduzia um Volkswagen Up no sentido Marília-Bauru e ficou presa nas ferragens após bater na mureta de concreto que separa as pistas dos dois sentidos da rodovia, por motivos a serem esclarecidos.

Viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, juntamente com equipes da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar (PM) e PM Rodoviária. Segundo dados do site da Artesp, as duas pistas e o acostamento ficaram interditados por cerca de 40 minutos para o resgate da vítima.

Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

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