Uma mulher ficou ferida, no início da noite deste domingo (31), por volta das 18h30, em uma colisão registrada no quilômetro 350 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, na altura do Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Inicialmente, a Artesp divulgou que os ferimentos eram graves, mas, posteriormente, alterou para lesões moderadas.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a vítima conduzia um Volkswagen Up no sentido Marília-Bauru e ficou presa nas ferragens após bater na mureta de concreto que separa as pistas dos dois sentidos da rodovia, por motivos a serem esclarecidos.

Viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, juntamente com equipes da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar (PM) e PM Rodoviária. Segundo dados do site da Artesp, as duas pistas e o acostamento ficaram interditados por cerca de 40 minutos para o resgate da vítima.