Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por equipes da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da Polícia Militar (PM), no início da manhã deste domingo (31), após invadir a residência da ex-companheira, de 35 anos, para agredi-la. A mulher conseguiu se trancar no banheiro e ligar para uma amiga, que acionou o 190.

O fato ocorreu na rua Floriano Peixoto, no Jardim Estoril, por volta das 6h30. Segundo o registro policial, após a denúncia, policiais militares do Comando de Força Patrulha se dirigiram rapidamente para o local.

O suspeito, que tinha histórico de violência doméstica e mandado de prisão em aberto, conforme a polícia, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça.