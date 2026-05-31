31 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após invadir a casa da ex para agredi-la em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O suspeito, que tinha histórico de agressão e mandado de prisão em aberto, conforme a polícia, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça
O suspeito, que tinha histórico de agressão e mandado de prisão em aberto, conforme a polícia, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por equipes da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da Polícia Militar (PM), no início da manhã deste domingo (31), após invadir a residência da ex-companheira, de 35 anos, para agredi-la. A mulher conseguiu se trancar no banheiro e ligar para uma amiga, que acionou o 190.

O fato ocorreu na rua Floriano Peixoto, no Jardim Estoril, por volta das 6h30. Segundo o registro policial, após a denúncia, policiais militares do Comando de Força Patrulha se dirigiram rapidamente para o local.

O suspeito, que tinha histórico de violência doméstica e mandado de prisão em aberto, conforme a polícia, foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça.

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