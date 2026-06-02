A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) está com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais que atuarão em unidades de saúde administradas pela instituição em Bauru. As oportunidades contemplam vagas para auxiliar de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem e técnico de farmácia, com atuação no Hospital Estadual de Bauru (HEB), Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Hospital Manoel de Abreu (HMA), Hospital de Base de Bauru (HBB) e Maternidade Santa Isabel (MSI). As inscrições para essas vagas serão recebidas até o dia 8 de junho de 2026.

Além dessas oportunidades, a Famesp também abriu processos seletivos para médicos especialistas, com inscrições entre os dias 4 e 14 de junho. As vagas médicas disponíveis são para as especialidades de Reumatologia, Urologia, Pneumologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica, Neurologia Pediátrica, Proctologia e Pneumologia Adulta, todas para atuação no AME Bauru; além de Nefrologia, Neurologia Pediátrica e Endocrinologia Pediátrica para atuação no Hospital Estadual de Bauru.

Os interessados devem consultar os editais e realizar as inscrições exclusivamente pela Internet, no site da Famesp, que é o www.famesp.org.br.

Serviço: