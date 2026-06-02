A Prefeitura de Bauru informa que a população passa a contar com novos canais de atendimento para demandas relacionadas a lâmpadas apagadas ou piscando e iluminação acesa durante o dia em praças públicas e avenidas da cidade. O serviço será realizado pela concessionária Luz de Bauru S/A, responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública do município.

Os atendimentos poderão ser feitos pelos seguintes canais oficiais.

- Telefone: (14) 3500-0756, das 8h às 18h

- WhatsApp: (14) 99119-0756, durante 24 horas

- Portal digital para abertura e acompanhamento de chamados, em https://ip.somasig.com.br/ocorrencias/bauru

- Formulário ‘Fale Conosco’ no site oficial da concessionária