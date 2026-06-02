A Prefeitura de Bauru informa que a população passa a contar com novos canais de atendimento para demandas relacionadas a lâmpadas apagadas ou piscando e iluminação acesa durante o dia em praças públicas e avenidas da cidade. O serviço será realizado pela concessionária Luz de Bauru S/A, responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública do município.
Os atendimentos poderão ser feitos pelos seguintes canais oficiais.
- Telefone: (14) 3500-0756, das 8h às 18h
- WhatsApp: (14) 99119-0756, durante 24 horas
- Portal digital para abertura e acompanhamento de chamados, em https://ip.somasig.com.br/ocorrencias/bauru
- Formulário ‘Fale Conosco’ no site oficial da concessionária
As praças públicas e avenidas com iluminação ornamental já passam a ser atendidas pela concessionária a partir desta etapa inicial. A iluminação ornamental possui finalidade estética e de valorização urbana, normalmente instalada em praças, canteiros centrais, monumentos, rotatórias e corredores urbanos especiais.
SOBRE O PROGRAMA ‘BAURU +ILUMINADA’
O programa representa o maior investimento já realizado na iluminação pública da cidade. O contrato da PPP tem duração de 25 anos e contempla a modernização, expansão, operação e manutenção de toda a rede de iluminação pública do município. O consórcio Luz de Bauru S/A é formado pelas empresas Zopone Engenharia, SUM-IP Serviços de Infraestrutura, G.C.E. e RH Engenharia.
Bauru foi dividida em 12 regiões operacionais para organização dos trabalhos. Inicialmente, foi realizado um mapeamento completo dos pontos de iluminação pública, com vistorias técnicas para identificação de falhas e problemas na rede. Durante o período de transição operacional com a CPFL Paulista, previsto para ocorrer ao longo dos próximos meses, a concessionária fará o acompanhamento técnico das regiões da cidade antes da transferência definitiva da manutenção.
O contrato prevê a substituição de aproximadamente 55 mil luminárias convencionais por tecnologia LED em toda a cidade. As novas luminárias proporcionarão maior eficiência energética, melhor iluminação das vias públicas e mais segurança para motoristas e pedestres.
A prefeitura também disponibilizará materiais explicativos e vídeos institucionais para orientar a população sobre o funcionamento do novo sistema de atendimento e manutenção.