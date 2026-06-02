02 de junho de 2026
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NO HIGIENÓPOLIS

Inaugurado o novo Fórum da Justiça do Trabalho em Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Priscila Medeiros
Novo prédio abriga as quatro Varas do Trabalho da cidade
Novo prédio abriga as quatro Varas do Trabalho da cidade

Apresentando uma estrutura moderna e unificada, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região inaugurou nesta terça-feira (2) as novas instalações do Fórum Trabalhista de Bauru. O prédio passa a concentrar em um único espaço toda a estrutura das quatro Varas da Justiça do Trabalho da cidade.

A cerimônia contou com a presença da presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann; do juiz diretor do Fórum Trabalhista de Bauru, Sandro Valério Bodo; da prefeita Suéllen Rosim e do presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza; do comandante do CPI-4 (PM), coronel Nilson Cesar Pereira; de magistrados, OAB e servidores. Localizado na rua Xingu, 4-44, no bairro Higienópolis, o novo Fórum Trabalhista possui área construída de 2.361,94 metros quadrados e foi projetado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O objetivo é oferecer melhores condições de atendimento ao público, acessibilidade e maior eficiência na prestação jurisdicional.

Durante a solenidade, a presidente do TRT-15 destacou a importância aproximação da Justiça do Trabalho do cidadão: “A cidade de Bauru simboliza a vocação de aproximar a Justiça do cidadão. Que estas novas instalações sejam um instrumento de promoção social, valorização do trabalho humano, desenvolvimento econômico e fortalecimento da cidadania”, afirmou.

“O prédio que inauguramos carrega inclusive um grande simbolismo, construído originalmente para abrigar o Jornal da Cidade, começa a sediar outro espaço hoje, outro serviço essencial à democracia, a prestação jurisdicional trabalhista. Onde antes se imprimiam diariamente as páginas sobre os acontecimentos da vida social e econômica desta cidade, agora passam a ser construídas páginas de cidadania, de pacificação social e promoção da dignidade humana”, destacou a desembargadora.

De acordo com o juiz diretor do Fórum Trabalhista de Bauru, Sandro Valério Bodo, a nova unidade reúne as quatro Varas do Trabalho do município e “o Fórum atende uma população regional de cerca de 500 mil pessoas, distribuídas em 12 municípios”. Segundo ele, a inauguração marca uma nova fase para a estrutura judiciária trabalhista de Bauru, com a centralização dos serviços em um espaço mais amplo e adequado às demandas atuais da população e dos profissionais que atuam na área.

Serviço
O novo Fórum Trabalhista já está funcionando na rua Xingu, 4-44, Higienópolis, em Bauru.

Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann
Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann
Juiz diretor do Fórum Trabalhista de Bauru, Sandro Valério Bodo
Juiz diretor do Fórum Trabalhista de Bauru, Sandro Valério Bodo
Representante da subseção de Bauru da Ordem dos Advogados do Brasil, Dra. Williana de Fátima Coja
Representante da subseção de Bauru da Ordem dos Advogados do Brasil, Dra. Williana de Fátima Coja
Prefeita Suéllen Rosim
Prefeita Suéllen Rosim

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