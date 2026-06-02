Apresentando uma estrutura moderna e unificada, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região inaugurou nesta terça-feira (2) as novas instalações do Fórum Trabalhista de Bauru. O prédio passa a concentrar em um único espaço toda a estrutura das quatro Varas da Justiça do Trabalho da cidade.

A cerimônia contou com a presença da presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann; do juiz diretor do Fórum Trabalhista de Bauru, Sandro Valério Bodo; da prefeita Suéllen Rosim e do presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza; do comandante do CPI-4 (PM), coronel Nilson Cesar Pereira; de magistrados, OAB e servidores. Localizado na rua Xingu, 4-44, no bairro Higienópolis, o novo Fórum Trabalhista possui área construída de 2.361,94 metros quadrados e foi projetado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O objetivo é oferecer melhores condições de atendimento ao público, acessibilidade e maior eficiência na prestação jurisdicional.

Durante a solenidade, a presidente do TRT-15 destacou a importância aproximação da Justiça do Trabalho do cidadão: “A cidade de Bauru simboliza a vocação de aproximar a Justiça do cidadão. Que estas novas instalações sejam um instrumento de promoção social, valorização do trabalho humano, desenvolvimento econômico e fortalecimento da cidadania”, afirmou.