A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou, nesta segunda-feira (1), o décimo caso de febre amarela humana no estado em 2026. O novo registro ocorreu em Lençóis Paulista, na região de Bauru. O paciente era um homem de 54 anos, sem histórico de vacinação, que evoluiu para óbito.

Com a atualização, São Paulo soma dez casos da doença neste ano: oito na região do Vale do Paraíba, com cinco óbitos; um na região de Sorocaba, sem registro de morte; e um na região de Bauru, que evoluiu para óbito. Nenhum dos casos registrados possuía histórico de vacinação. Ao todo, os seis óbitos ocorreram em homens, com idades entre 38 e 64 anos.

“A vacina é a principal forma de prevenção contra a febre amarela e está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Quem ainda não se vacinou deve procurar o posto mais próximo, especialmente antes de viagens para áreas rurais, de mata ou regiões com circulação do vírus”, afirma Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP) do Estado de São Paulo.