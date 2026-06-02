Um homem que agarrou pelo pescoço e depois derrubou um idoso durante um roubo a residência neste domingo (31), em Avaí (a 39 quilômetros de Bauru), foi preso nesta segunda-feira (1.º) pela Polícia Militar no município. O ladrão havia invadido a casa pulando um muro e subtraído a carteira e o celular da vítima.

Segundo a PM, uma equipe da 2.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores iniciou diligências com base nas características e informações obtidas sobre o autor. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito no interior de um alojamento de trabalhadores rurais.

Questionado sobre os fatos, o indivíduo entregou espontaneamente os objetos subtraídos e confessou a prática do roubo. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária de Avaí, permanecendo à disposição da Justiça.