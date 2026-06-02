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POLÍCIA CIVIL

Adolescente autor de tentativa de homicídio é apreendido em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/Arquivo JCNET
As investigações foram coordenadas pelo delegado Cledson Nascimento.
As investigações foram coordenadas pelo delegado Cledson Nascimento.

A Polícia Civil de Bauru, por meio da Delegacia de Investigações de Homicídios, efetuou, na manhã desta terça-feira (2), a apreensão de um adolescente de 16 anos apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 16 do mês passado, na Alameda Saturno, no Parque Santa Edwiges. As investigações foram coordenadas pelo delegado Cledson Nascimento.

Segundo o delegado, na época do crime, uma equipe policial se dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde, em contato com a equipe médica, constatou a entrada de um homem baleado no pescoço. Após diligências, os policiais civis identificaram o autor como sendo um adolescente. Este jovem, inclusive, já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido apreendido por essa prática no ano de 2023, no bairro Ouro Verde.

Na manhã desta terça-feira (2), segundo a Polícia Civil, após a expedição de mandado de busca e apreensão, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foi cumprida a ordem judicial em um residencial na quadra 14 da avenida São Sebastião, onde o adolescente foi localizado. “Ele confessou a autoria dos disparos, disse que a vítima integrava um grupo rival e que, em data recente, havia dado ‘tiros em sua reta’. Esse mesmo adolescente possui duas passagens anteriores pela Fundação Casa por roubo e tráfico”, informou Cledson Nascimento.

Ainda de acordo com o delegado, foi representado contra ele, na Justiça, o pedido de decretação de sua internação provisória pela gravidade deste crime e também pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Buracos de bala feitos por disparos do adolescente (foto: divulgação)
Buracos de bala feitos por disparos do adolescente (foto: divulgação)

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