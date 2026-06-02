A Polícia Civil de Bauru, por meio da Delegacia de Investigações de Homicídios, efetuou, na manhã desta terça-feira (2), a apreensão de um adolescente de 16 anos apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 16 do mês passado, na Alameda Saturno, no Parque Santa Edwiges. As investigações foram coordenadas pelo delegado Cledson Nascimento.

Segundo o delegado, na época do crime, uma equipe policial se dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde, em contato com a equipe médica, constatou a entrada de um homem baleado no pescoço. Após diligências, os policiais civis identificaram o autor como sendo um adolescente. Este jovem, inclusive, já era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido apreendido por essa prática no ano de 2023, no bairro Ouro Verde.

Na manhã desta terça-feira (2), segundo a Polícia Civil, após a expedição de mandado de busca e apreensão, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foi cumprida a ordem judicial em um residencial na quadra 14 da avenida São Sebastião, onde o adolescente foi localizado. “Ele confessou a autoria dos disparos, disse que a vítima integrava um grupo rival e que, em data recente, havia dado ‘tiros em sua reta’. Esse mesmo adolescente possui duas passagens anteriores pela Fundação Casa por roubo e tráfico”, informou Cledson Nascimento.