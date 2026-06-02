O Bauru Tênis Clube (BTC) promove nesta sexta-feira (5), a partir das 19h, seu tradicional "Arraiá", considerado um dos mais antigos da cidade. Os associados e convidados, encontrarão diversas opções de comidas e bebidas típicas, música ao vivo do famoso “japanejo” da dupla Lucas Akira & Fábio e DJ B2C. O evento é promovido em parceria entre o BTC e a Mescla Eventos. Haverá recreação infantil com monitores, infláveis, motoca elétrica, brincadeiras e atividades valendo prêmios da PousaDaHora.
A entrada para associados é gratuita. Visitantes adultos e jovens a partir de 12 anos pagam R$ 30. Crianças de 0 a 11 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas pelos responsáveis. O Arraiá do BTC faz parte das festividades do centenário do clube e será organizado no Salão Social do BTC.
O BTC fica na avenida José Vicente Aiello, 5-176, na Vila Serrão, em Bauru. O telefone da secretaria (com WhatsApp) é o (14) 3235-0500. Os pontos de venda para não sócios são: Secretaria do BTC, Fliper Lanches, Academia Blue Fit e o site http://fastingressos.com.br](http://fastingressos.com.br. Patrocinam o Arraiá do BTC a Allma Milazzo e Grupo Euro17.
