Comerciantes e pedestres que frequentam o Calçadão da Batista de Carvalho, que além de ser o comércio mais tradicional também é um dos cartões-postais da cidade, estão tendo que conviver com um novo hábito por lá: o vandalismo e o furto de plantas ornamentais do espaço público municipal. Neste domingo (31), o videomonitoramento de uma loja flagrou uma mulher arrancando uma delas pela raiz e levando embora. Casos como esse estão ocorrendo por ali, reiteradamente, há meses.

Quem passa pelo local e se depara com o problema questiona: por qual motivo? É crime! (veja abaixo). Conforme o JCNET vem noticiando esses acontecimentos, outros episódios ocorreram em março, abril e maio. O mais emblemático deles aconteceu na noite de 13 de abril. Naquela data, o Calçadão foi alvo de uma depredação que causou ainda mais revolta nas redes sociais, quando uma câmera de segurança flagrou uma mulher arrancando diversas mudas, como se estivesse em um estado de fúria, e jogando todas no chão.

A Secretaria de Infraestrutura tem ciência deste ocorridos no Calçadão e lamenta o que considera como ato de depredação. Administração Municipal orienta a empresa responsável pela obra de revitalização do Calçadão a registrar Boletim de Ocorrência (BO), para que o caso seja apurado pelas autoridades competentes e a autora identificada. A prefeitura ressalta que os danos estão sendo levantados e que a reposição das plantas será realizada, a fim de garantir a manutenção do paisagismo e a qualidade do espaço público para a população.