A Polícia Militar de Bauru prendeu em flagrante, em via pública, na madrugada desta terça-feira (2), um homem de 43 anos carregando um saco com cerca de 20 quilos de fiação elétrica que havia acabado de furtar. O indivíduo subtraiu o material da loja de conveniência de um posto de combustíveis da avenida Rodrigues Alves, no Centro.

Segundo a PM, ele foi abordado em atitude suspeita, transportando os objetos pela quadra 4 da rua Ezequiel Ramos, também na região central da cidade. O homem informou que estava em situação de rua e que havia deslocado uma porta de aço do estabelecimento para acessar e cometer o crime.

O ladrão foi apresentado no Plantão Policial, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.