A história de vida do cão Branco, em Bauru, se assemelha a roteiro de filme. De casa em casa, depois de já ter passado anos nas ruas, em janeiro deste ano, finalmente, ele conseguiu uma adoção. Porém, a indignação: foi abandonado outra vez. E agora, em um lar temporário, uma protetora animal independente busca não só uma casa definitiva para ele, mas algo além disso: pertencimento.

Segundo Amanda Lima, Branco foi adotado e rejeitado várias vezes, o que causa estranheza, já que ele é dócil, carinhoso e se dá bem com outros cachorros. Ele tem cerca de 3 a 4 anos.

“Branco ficou aproximadamente dois anos vivendo nas imediações da avenida Getúlio Vargas. Tiramos ele da rua, conseguimos adoções que não vingaram, mas agora faço um novo apelo aos bauruenses: o Branco precisa de um lar definitivo”, comenta ela.